Качнов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Качнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5515. КАЧНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 28 л., Инсарск. у., Новоакшинск. в. и с. Н. С. 1 уч. Хабаровск. у. Ст. 182, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 6 дек. 924.
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