Павлов Дмитрий Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17907. ПАВЛОВ, ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 28 л. Гр. Волоколамск. у., Марковск. в. и с.; — Р. Т. г. Москвы. Дезертир., лиш. св. 20 л. Исп. 21 авг. 920.
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