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Ипатов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ипатов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3909. ИПАТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., Брянск. г., Бежецк. у., Дятьковск. в., с. Сосновки. Брянск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 28 авг. 923.

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