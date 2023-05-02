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Игнатьев Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
24260. ИГНАТЬЕВ, ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 30 л. Гр. Симбирск. у., Ундоровск. в., д. Нового-Алекина; — Н. С. 5 уч. г. Симбирска. Покупка самог., пр. р. 6 м. Исп. 11 сент. 920.

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