Душин Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Душин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4224. ДУШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 23 л., Котельническ. у., Ново-Троицк. в., с. Кореневки. Н. С. 4 уч. г. Владивостока. Ст. 180 и. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 8 окт. 923.
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