Орловик Аврам Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орловик
- Имя
- Аврам
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 55011. ОРЛОВИКЪ, АВРАМЪ ЛЕЙБОВЪ, 28 х Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Комаевъ, Новоалександров. у.; — Копенск. О. С., 5 Марта 911, 132х, 1651, 2 ч. 1655 н 5 п. 1659 У., арест. отд. 2х г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 30 Марта 911. 909 55469 169 М. | 900 34861 1655 У. 908 111328 172 М. (покуш. ). 906 72328 169 М. | 97 63700 170 М. 903 49357 169 М. | 97 12414 169 М. 18 Нояб. 902 і. Вр. Воен. С. въ г. Карсѣ, закражу за взлом. арест. отд. 3 г. 900 53892 1635 У. | 96 19270 13 Мая 98 г. М. С. 4 уч. Вилкоиирск. окр., за кражу, тюр. 1½ м.
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