Глушневич Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушневич
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49350. ГЛУШНЕВИЧЪ, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ. Сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в. и с., 42 л., рд. въ г. Велижѣ; — Красноярск. О. С., 114, 9 и 1 ч. 1647 У. и § ѴІ 438 У. о сс., во врем. завод. раб. на 1 г. Исп. 12 Февр. 909. | 903 31055 225 и 1649 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 62363. | 97 84105 1643 У. | 96 28648 170 М. | 91 36541 169 М.
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