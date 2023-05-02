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Прелухин Давид Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прелухин
Имя
Давид
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7968. ПРЕЛУХИН ДАВИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., г. Холмогоры. Иркутск. Губсуд. Ст. 180-а, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 июня 923.

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