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Громов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
23131. ГРОМОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Грязовецк. у., Гаврильцевск. в., д. Кускова; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 1 д. пр. з. Исп. 14 марта 920.

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