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Сорокин Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
10822. СОРОКИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 36 л., Кашинск. у., Кесовск. в., с. Кесова-Гора. Тверск. Губсуд. Ст. 180а, пор. гор. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 10 июня 924.

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