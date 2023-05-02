Журавлев Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131664. ЖУРАВЛЕВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Мосальск. у., Артинск. в., д. Чебышей, 29 л.; — Москов. М. С. Симонов. уч. 2 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 2 Окт. 909 (169 М. — т. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 2 Окт. 909.
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