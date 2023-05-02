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Шелль Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелль
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
30441. ШЕЛЛЬ, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Верховья; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Дезерт., лиш. св. 7 л. Исп. 3 нояб. 920.

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