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Скворцова Пелагея Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцова
Имя
Пелагея
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
14 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
28810. СКВОРЦОВА, ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 30 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 14 июня 920.

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