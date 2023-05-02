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Зиновьев Савин Зиновьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьев
Имя
Савин
Отчество
Зиновьев
Дата исполнения приговора
11 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
82534. ЗИНОВЬЕВЪ, САВИНЪ (САВВА) Зиновьевъ, 29 л. К. Рѣжицк. у., Ружинск. в., д. Хатокъ; — Витеб. О. С., 20 Мая 911, 152, 152¹ и 1654¹ У., 169 и 170 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Рѣжицы отъ 22 Нояб. 910 г. (31 и 42 М., арестъ 7 дн.), арест. отд. 3 г. Исп. 11 Іюня 911. | 909 24022 169 М. | 907 49498 172 М. (укрыв.).

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