Зиновьев Савин Зиновьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиновьев
- Имя
- Савин
- Отчество
- Зиновьев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82534. ЗИНОВЬЕВЪ, САВИНЪ (САВВА) Зиновьевъ, 29 л. К. Рѣжицк. у., Ружинск. в., д. Хатокъ; — Витеб. О. С., 20 Мая 911, 152, 152¹ и 1654¹ У., 169 и 170 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Рѣжицы отъ 22 Нояб. 910 г. (31 и 42 М., арестъ 7 дн.), арест. отд. 3 г. Исп. 11 Іюня 911. | 909 24022 169 М. | 907 49498 172 М. (укрыв.).
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