Усачева Александра Максимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усачева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Максимовна
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12342. УСАЧЕВА АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВНА, 20 л., Астраханск. у., с. Трусовского. Н. С. 7 уч. Астраханск. у. Ст. 140б, лиш. св. 3 г. П. в. з. С. 13/Х—24.
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