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Денисов Егор Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Егор
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46444. ДЕНИСОВЪ, ЕГОРЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Медын. у., в. и с. Романова, 16 л., рд. Медвѣжен. у., въ в. и с. Жуковскомъ; — З. Н. 5 уч. Медвѣжен. у., 11 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 8 Іюня 905.

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