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Ботолов Кузьма Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ботолов
Имя
Кузьма
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130286. БОТОлОВЪ, КУЗЬМА ИВАНОВЪ. К. Городищен. у., Бартеневск. в., с. Тешняра, 23 л.; — З. Н. 2 уч. Городищен. у. 17 Авг. 909, 173 и 174 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Сент. 909.

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