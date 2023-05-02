Мрозовский Генрих Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мрозовский
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17375. МРОЗОВСКИЙ, ГЕНРИХ ИГНАТЬЕВИЧ, 16 л. Рд. в Новорадомск. у.; — Н. С. 1 р. 4. отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 20 марта 920.
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