Апуров Андрей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апуров
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 298. АПУРОВ, АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 25 л. Гр. Лебедянск. у., Троекуровск. в., с. Губина; — Н. С. 2 уч. Лебедянск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 5 м. и 27 дн. пр. з. Исп. 18 июля 919.
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