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Апуров Андрей Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апуров
Имя
Андрей
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
18 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
298. АПУРОВ, АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 25 л. Гр. Лебедянск. у., Троекуровск. в., с. Губина; — Н. С. 2 уч. Лебедянск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 5 м. и 27 дн. пр. з. Исп. 18 июля 919.

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