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Пронин Тихон Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пронин
Имя
Тихон
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10788. Пронин Тихон Федорович, 27 л., Волоколамск. у., Серединск. в., д. Псова-Подгорья. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 17 нояб. 926.

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