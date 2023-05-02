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Гришин Федор Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гришин
Имя
Федор
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46298. ГРИШИНЪ, ФЕДОРЪ ПАВЛОВЪ. К. Щигров. у., Стакановск. в., д. Бутырокъ, 28 л.; — Таганрог. О. С., 4 п. 134, 135 и 1ч. 1485 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 1 Іюня 905.

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