Гришин Федор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46298. ГРИШИНЪ, ФЕДОРЪ ПАВЛОВЪ. К. Щигров. у., Стакановск. в., д. Бутырокъ, 28 л.; — Таганрог. О. С., 4 п. 134, 135 и 1ч. 1485 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 1 Іюня 905.
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