Журов Василий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82366. ЖУРОВЪ, ВАСИЛІЙ АФАНАСЬевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изь к. Мологск. у., Боронишенск. в., д. Инарова; — Вологод. О. С., 17 Марта 911, 152, 3 п. 1643, 2 ч. 1655, 2 и 3 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 2 Іюня 911. | 907 2777 3 ч. 1655 У. | 905 46771 169 М. | 903 12693 169 М.
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