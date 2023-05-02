Мылов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМылов Павел Иванович

Мылов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мылов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4935. Мылов Павел Иванович, 17 л. Гр. Керенск. у., Б.-Ижморск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Керенск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.