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Ющенко Константин Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ющенко
Имя
Константин
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
16 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13843. Ющенко Константин Лазаревич, 27 л., Уральск. обл., г. Ишима. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 мар. 926.

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