Демчева Ксения Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демчева
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46434. ДЕМЧЕВА, КСЕНІЯ СТЕПАНОВА. К. Каширск. у., Спасъ-Журавинск. в., д. Истоминки, 19 л.; — Москов. О. С., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 16 Мая 905.
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