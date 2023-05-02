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Ефимовских Михаил Антипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимовских
Имя
Михаил
Отчество
Антипович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
3085. ЕФИМОВСКИХ МИХАИЛ АНТИПОВИЧ, 78 л., Осинск. у., Таушинск. в., д. Брод. Пермск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ѴІ—24. 

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