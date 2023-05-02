Кирдеева Евдокия Митрофановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирдеева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Митрофановна
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4259. КИРДЕЕВА ЕВДОКИЯ МИТРОФАНОВНА, 32 л., Тульск. г., б. Чернск. у., Черно-Слободск. в., с. Стрелецкого. Н. С. 1 уч. б. Чернск. у. Ст. 140, лиш. св 1½ г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. 16/ІѴ—24.
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