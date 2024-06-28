Абин Михаил Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44653. АБИНЪ, МИХАИЛЪ ГАВРИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязан. у., Кузьминск. в., д. Данилова, 24 л., рд. т. же у. и в., въ с. Кузьминскомъ; — Рязан. О. С., 12, 13, 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 7 Мая 905.
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