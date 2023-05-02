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Журавлев Михаил Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Михаил
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4710. ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 41 г., Владимирск. у., Подольск. в., д. Запруды. Московск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, 180 п. «д», 188, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 апр. 923.

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