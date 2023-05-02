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Хребтов Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хребтов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12976. ХРЕБТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Осташковск. у., Ботовск. в., д. Конец. Н. С. 18 уч. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 9/ХІІ—24.

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