Хребтов Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хребтов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12976. ХРЕБТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Осташковск. у., Ботовск. в., д. Конец. Н. С. 18 уч. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 9/ХІІ—24.
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