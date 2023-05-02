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Завадская Анна Валентьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завадская
Имя
Анна
Отчество
Валентьева
Дата исполнения приговора
21 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46786. ЗАВАДСКАЯ, АННА ВАЛЕНТЬЕВА. К. Яновск. у., гм. Тржидникъ, д. Венглинъ, 32 л., рд. т. же у., гм. Заканковъ, въ д. Здзѣховице; — Гм. С. 3 окр. Яновск. у., 6 п. 18, 169 и 178 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Апр. 905.

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