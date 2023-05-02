Завадская Анна Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадская
- Имя
- Анна
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46786. ЗАВАДСКАЯ, АННА ВАЛЕНТЬЕВА. К. Яновск. у., гм. Тржидникъ, д. Венглинъ, 32 л., рд. т. же у., гм. Заканковъ, въ д. Здзѣховице; — Гм. С. 3 окр. Яновск. у., 6 п. 18, 169 и 178 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Апр. 905.
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