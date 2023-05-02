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Козлов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6157. КОЗЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Ижевск. у., Жуковск. в., д. Инчиково, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г., Исп. 22 мая 923.

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