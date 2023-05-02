Хернога Иосиф Рохов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хернога
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Рохов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140786. ХЕРНОГА, ІОСИФЪ РОХОВЪ. К. Новорадом. у., д. Кломници, 19 л.; — Петроков. О. С. 27 Авг. 909, 115, 134, 135, 140, 149, 9 и 2 ч. 1455 У., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.
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