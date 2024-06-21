Романов Яков Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39604. романовъ, яковъ Дмитріевъ. К. Лукоянов. у., Починковск. в., с. Шишадѣева, 23 л.; — Нижегород. О. С, 16, 169 и 4 п. 170¹ М., 152 и 3 ч. 1655 У., по совок. съ приг. У. Чл. сего О. С., отъ 13 Февр. и 13 Сент. 907 г. и за выч. 4 м., отб. по приг., напеч. въ 906 г. № 38838, арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Янв. 908.
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