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Крюков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
25518. КРЮКОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 15 л. Гр. Звенигородск. у., Орелкинск. в.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 9 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 4½ м. Исп. 24 дек. 920.

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