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Макаревич Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаревич
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8502. МАКАРЕВИЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Рд. в Гродненск. г., Брест-Литовск. у., Турменск. в., д. Хмелево. В. Т. 2 Кавказск. корп. Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 20 окт. 923.

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