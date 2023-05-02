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Абрамова Александра Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамова
Имя
Александра
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
17. АБРАМОВА, АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА, 33 л. Гр. Старицк. у., Тридубск. в., д. Лопатиной; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Спекуляция, штр. 50000 р. или лиш. св. 6 м. Исп. 13 окт. 919.

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