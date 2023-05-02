Гальбеев Зинятулла Зинарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гальбеев
- Имя
- Зинятулла
- Отчество
- Зинарович
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1323. Гальбеев Зинятулла Зинарович, 28 л., Казакск. АССР. Уральск. у., 2 Чижинск. в. и с. Саратовск. Г. С. Ст. 167, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.
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