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Гальбеев Зинятулла Зинарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гальбеев
Имя
Зинятулла
Отчество
Зинарович
Дата исполнения приговора
01 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1323. Гальбеев Зинятулла Зинарович, 28 л., Казакск. АССР. Уральск. у., 2 Чижинск. в. и с. Саратовск. Г. С. Ст. 167, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.

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