Хисмутдинов Тахаутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хисмутдинов
- Имя
- Тахаутдин
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140803. ХИСМУТДИНОВЪ, ТАХАУТДИНЪ (онъ же Ахметжановъ). Мщ. г. Челябинска, 20 л., рд. въ г. Барнаулѣ; — Омск. О. С., 134, 135, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 11 Іюня 909.
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