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Харитонов Петр Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Петр
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
Источник
Скан
Оригинальная запись
140738. ХАРИТОНОВЪ, ПЕТРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Сапожковск. у., Чучковск. в., с. Копнина, 35 л.; — З. Н. 6 уч. Сапожков. у. 10 Апр. 909, 4 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 4 Нояб. 909.

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