Харитонов Петр Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140738. ХАРИТОНОВЪ, ПЕТРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Сапожковск. у., Чучковск. в., с. Копнина, 35 л.; — З. Н. 6 уч. Сапожков. у. 10 Апр. 909, 4 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 4 Нояб. 909.
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