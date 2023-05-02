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Копнин Иван Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копнин
Имя
Иван
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6456. КОПНИН ИВАН ФРОЛОВИЧ, 20 л., Меленковск. у., Заколпск. в., д. Новой, Н. С. 2 уч. Шуйск. у., Ст. 142, лиш. св. 2 г., Исп. 9 июня 923.

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