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Околковский Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Околковский
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
105947. ОКОЛКОВСКІЙ. ИВАНЪ АНДРЕ-ЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ дворянъ с. Рыхотки, Ивановск. в, Данков. у., 43 л.; — З. Н. 4 уч. Скопинск. у., 169 М., по сов. ст. приг. сего З. Н. оть 6 Іюня 909 г. (169 М.— тюр. 4 м.), тюр. 5 м. Исп. 20 іюля 909. 90 65538 170 М. | 85 87000 169 М. 87 87998 1656 У. и 169 М.

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