Шайдуллин Шетдаснарза
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шайдуллин
- Имя
- Шетдаснарза
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8110. ШАЙДУЛЛИН, ШЕТДАСНАРЗА, 39 л. Гр. Елабужск. у., Саргак-Ушбаговск. в., д. Сукела; - Н. С. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 22 авг. 919.
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