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Авдонин-Самсонов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдонин-Самсонов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
25. АВДОНИН-САМСОНОВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Краснослободск. у., и в., с Жабья — Н. С. 1 уч. Краснослободск. у. Кража, лиш. св. 4 г. условно.

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