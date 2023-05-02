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Ершов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4496. ЕРШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л., Вольск. у., Вязовск. в., с. Широковки. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 105, 112 ч. 2 и 109, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.

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