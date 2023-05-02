Чуркин Александр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуркин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8097. ЧУРКИН, АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 20 л. Гр. Бологовск. у., в. и с. Хотилова; - Н. С. 4 уч. Бологовск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. 6 нояб. 918 г. замен. прин. раб. 3 м. Исп. 21 нояб. 918.
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