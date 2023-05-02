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Булатов Сергей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатов
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1229. БУЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Ростовск. у., Нажеровск. в., д. Скородумова. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 143, 180 п. «б», лиш. св. 3 г. Исп. 18 июня 923.

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