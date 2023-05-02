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Сарычев Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сарычев
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7402. САРЫЧЕВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л. Гр. Серпуховск. у., Хатунск. в.; — Н. С. Покровск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 13 сент. 921.

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