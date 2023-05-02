Сарычев Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сарычев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7402. САРЫЧЕВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л. Гр. Серпуховск. у., Хатунск. в.; — Н. С. Покровск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 13 сент. 921.
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