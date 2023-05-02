Морозова Анастасия Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9555. МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, 57 л., Уржумск. у. Пилинок. в., с. Рус-Билямор. Вятск. Губсуд. Ст. 197 лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 сентября 923.
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