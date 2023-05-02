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Морозова Анастасия Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозова
Имя
Анастасия
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
9555. МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, 57 л., Уржумск. у. Пилинок. в., с. Рус-Билямор. Вятск. Губсуд. Ст. 197 лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 сентября 923.

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