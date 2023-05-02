Маев Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42655. МАЕВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. г., Ростов. у., Борисоглѣбск. к. д. Стараго-Смолина, 33 л.; — СПБ. О. С. 2 в. 3 ч. У., арест. отд. 3½ г. Исп. 29 Марта 907. | 903 4998 169 М. | 93 3180 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 92 г. № 33094.| 900 98106 1655 У. | 91 81675 169 М.| 98 93361 1659¹ У.
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